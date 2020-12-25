Сергій Кузьменко: новий бюджет дозволить Олександрії розвиватись

24 грудня у малій сесійній залі Олександрійської міськради пройшов черговий брифінг за участі міського голови Сергія Кузьменка та представників місцевих засобів масової інформації, повідомляє «Голос Громади».

Зустріч проходила відразу після закінчення ІІІ сесії міської ради, на якій було прийнято ряд «фундаментальних» рішень життєдіяльності міста на наступний рік і серед них – міський бюджет-2021. Він і став «темою №1» у розмові Сергія Кузьменка з журналістами.

Так, міський голова з задоволенням відзначив, що депутатський корпус під час обговорення головного фінансового документа наступного року виявив одностайність і виваженість, що дало змогу прийняти його у запропонованому і повному обсязі (589,9 млн гривень – доходи і видатки). А це, за словами Сергія Кузьменка, відкрило можливість місту забезпечувати свої витрати у звичному режимі і виплачувати заробітну плату працівникам бюджетної сфери. Продовжуючи тему бюджету, міський голова зазначив, що у ньому, крім інших виплат, передбачено видатки на грошові винагороди працівникам освіти з нагоди їх професійного свята.

Також міський голова окремо повідомив, що місто щойно отримало державну субвенцію у сумі 5,3 млн гривень, яка буде спрямована на підтримку КП «Теплокомуненерго» (як вже не раз розповідалося, підприємство має великі заборгованості з оплатою за природний газ та інші фінансові проблеми). Крім того, за його словами, на черзі – наступна державна цільова субвенція у розмірі 4 мільйони гривень на завершення комплексної реконструкції Міського палацу культури, проєкт якої передбачає оновлення не лише будівлі, а й прилеглого до палацу двору з естетичним оформленням його малими архітектурними та декоративними спорудами.

У планах оновлення також і житлово-комунальна сфера: Сергій Кузьменко вважає, що необхідно, нарешті, приділити належну увагу благоустрою прибудинкових територій міста з облаштуванням їх спорудами для занять спортом і дитячими майданчиками, озелененням тощо – на це розраховані певні видатки у новому бюджеті під напрямок «Зразковий двір».

У найближчих планах міської влади ще один великий проєкт – створення транспортного підприємства комунальної власності, яке стане альтернативою, або доповненням існуючій у місті приватній системі пасажироперевезень автобусними маршрутами. Як зазначив міський голова, є можливість на умовах кредиту придбати для цього 5 комфортних автобусів великої місткості, які будуть розподілені по різних міських маршрутах. І цілком ймовірно, що вартість проїзду у комунальних автобусах буде нижчою, ніж у приватних перевізників. Також міський голова розповів журналістам ще про деякі новації ухваленого міського бюджету наступного року.

Серед іншого Сергій Кузьменко поділився баченням, як проходитимуть у місті новорічні святкові заходи у складних карантинних умовах. А також нагадав, що активно продовжується онлайн-обговорення у соцмережі кандидатури на посаду директора КП «Олександрійський центральний ринок» і подякував всім, хто бере у цьому участь, за поради. За словами міського голови, людьми найчастіше називаються три прізвища місцевих жителів; можливо, для якоїсь частини олександрійців певною мірою відомі. (Між іншим, у цю «топ-трійку громадського рейтингу» чинний директор ринку Ю.Нос не потрапив). Сергій Кузьменко пообіцяв, що вивчить всі пропозиції і проведе співбесіди з найбільш «рейтинговими» та перспективними кандидатами.