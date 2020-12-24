В Олександрії відкрилася благодійна виставка “Альтернативних ялинок” (ФОТО)

Сьогодні, 24 грудня, близько 14:00 в ПК “Світлопільський” заступник міського голови Ірина Чемерис відкрила виставку “Альтернативних ялинок”, які виготовили учні навчальних та дошкільних закладів Олександрії. Повідомляє “Голос Громади”.

Мета такого відповідального конкурсу — привернути увагу до школярів, дітей та їх творчості, аби показати те, що праця завжди може бути оцінена. Це виховання благодійності у підростаючого покоління.

На виставці зібрались меценати для огляду з ялинками та їх подальшим придбанням. Кошти з кожного такого деревця підуть у фонд школи.

Символи нового року – ялинки, виготовлені у вигляді ангела, жінки-ялинки, ялинок різної форми та вигляду, які змайстровані з паперу, картону, тканини, природних матеріалів, новорічних іграшок, пластикових труб та посуду, штучного хутра, вати, світлодіодних гірлянд тощо. Всі різні та по-своєму гарні, кожна має свою родзинку.

Ціни на hand-made красунь стартують від 500 грн. Максимальна ціна за альтернативну ялинку оголошена 3000 грн.

Ініціатором виставки виступила міська рада, зокрема міський голова Сергій Кузьменко.

