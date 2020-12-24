Чергова сесія Олександрійської міської ради: бюджет-2021 «під завісу» року

24 грудня відбулася чергова (третя) сесія Олександрійської міської ради VIII скликання, повідомляє «Голос Громади».

Порядок денний передноворічного пленарного засідання містив понад 40 питань порядку денного. Отож в ході його роботи депутатам доводилося розглядати таку значну кількість питань у декілька заходів з 5-хвилинними перервами, які міський голова Сергій Кузьменко оголошував, аби депутатські фракції і комісії могли визначитися між собою з тими чи іншими робочими моментами.

Після традиційної «розминки» (оголошення депутатами своїх запитів і звернень) сесія серед перших рішень затвердила перспективний план роботи Олександрійської міської ради на І півріччя 2021 року.

Далі було визначено структуру та загальну штатну чисельність виконавчих органів і апарату ради у кількості 226 посадових одиниць.

Змін, а потім затвердження зазнав новий перелік адміністративних послуг, що надаються ЦНАПом м. Олександрії.

Наступне рішення стосувалося доповнень до бюджету міста на 2020 рік: ним збільшено доходи і видатки на суму 8,6 млн грн за рахунок надходження освітньої субвенції та цільової дотації з державного бюджету на галузь охорони здоров’я (придбання цифрового рентген-обладнання та аппарату ультразвукових досліджень для олександрійських лікувальних закладів).

Міська рада затвердила нову структуру Територіального центру соціального обслуговування населення м. Олександрії, проголосувала за кандидатури старост населених пунктів, що нині входять до складу Олександрійської територіальної громади.

Ще одним важливим кроком у розрізі адміністративно-територіальної реформи стало організаційне рішення третього пленарного засідання міськради стосовно набуття нею статусу засновника Комунального підприємства «Олександрійська районна лікарня». Фактично це означає згоду на прийняття від Олександрійської районної ради даного закладу на утримання Олександрійською ОТГ. Питання розглядалося як додаткове у порядку денному сесії після того, як районна рада вийшла із засновників районної лікарні, ухваливши відповідне рішення на своєму вчорашньому пленарному засіданні (про сесію Олександрійської райради та про причини передачі нею районного лікувального закладу місту розповідав «Голос Громади»).

Так само сесія винесла рішення про прийняття майна та бібліотечних фондів закладів культури зі спільної власності громад Олександрійського району до комунальної власності Олександрійської територіальної громади в особі міської ради і в свою чергу, передала інше майно з власності міськради до комунальної власності Пантаївської селищної ради, яке там знаходиться територіально.

Також на сесії міської ради було затверджено ряд міських цільових програмних документів на наступні роки:

програма економічного і соціального розвитку Олександрійської територіальної громади на 2021 рік;

програма розвитку місцевого самоврядування Олександрійської міської ради на 2021-2023 роки;

програма допризовної підготовки «Призовник» на 2021 рік;

програма розвитку архівної справи м. Олександрії на 2021 рік;

програма розвитку малого та середнього підприємництва Олександрійської територіальної громади на 2021-2025 роки;

програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, членів їх сімей на 2021-2025 роки;

програма забезпечення діяльності комунального підприємства «Муніципальна безпека Олександрійської міської ради» на 2021-2025 роки;

програма «Безпечне місто» на 2021-2025 роки;

програми з благоустрою м.Олександрії на 2020-2025 роки.

А чи не найголовнішим результатом ІІІ сесії міської ради стало прийняття бюджету Олександрійської міської територіальної громади на 2021 рік.

Доходи і видатки головного фінансового документа міста затверджено у розмірі 589, 9 млн грн. Обидві частини бюджету збалансовані, а його резервний фонд становить 5 млн грн. У розширеному, порівняно з минулорічним, новому бюджеті міста закладені збільшення мінімальної заробітної плати та тарифів на енергоносії. Видатки планується спрямувати головним чином на заробітну плату працівникам закладів бюджетної сфери, реалізацію міських цільових програм, придбання медикаментів та ремонт відділень міської лікарні, ремонти доріг, енергоносії, соціальне забезпечення тощо. Майже 90 відсотків витратної частини бюджету становлять захищені статті видатків.

Також на черговій сесії було розглянуто блок робочих питань стосовно оренди та передачі у власність земельних ділянок.