Робочі питання чергового засідання виконкому Олександрійської міськради

42 питання розглянув виконавчий комітет Олександрійської міської ради, чергове засідання якого відбулося 29 липня, повідомляє «Голос Громади».

Першочерговими з них були 9 проєктів рішень, внесених на розгляд комітету службою у справах дітей міської ради. Вони стосувалися проблем дітей, що опинилися у складних життєвих ситуаціях та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Управління соціального захисту населення запропонувало внести доповнення до попереднього рішення міськради стосовно програми компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним громадським транспортом приміського сполучення. Доповнення, у свою чергу, викликані змінами у переліку автобусних маршрутів Олександрійської громади. Пільгових перевезень на автобусних маршрутах загального користування стосувалося і наступне питання, запропоноване управлінням соцзахисту – затвердження результатів обстеження та перерахунку кількості пасажирів-пільговиків на маршруті №18. А далі присутні затвердили міську соціальну програму протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі, розраховану на період до 2025 року.

Свої напрацювання запропонувало управління економіки: необхідно було погодити за відповідним зверненням підприємця розміщення дитячих розважальних атракціонів і об`єктів святкової торгівлі на День селища Олександрійського, яке відзначатиметься 29 серпня. А інший представник малого бізнесу виявив бажання організувати виїзну торгівлю баштанними культурами в районі вулиці 6-го Грудня.

Ряд технічних і юридичних питань міської сфери охорони здоров`я розглянув і затвердив по них рішення виконком. Це зміни до статутів центральної міської лікарні, дитячої міської лікарні, центру первинної медико-санітарної допомоги та стоматологічної допомоги, які треба було внести у зв`язку з чинним державним законодавством.

А також присутні проголосували за нові тарифи на платні медичні послуги для населення, які надає міська стоматологічна поліклініка (детальніше про них вже розповідав «Голос Громади»).

Наступні рішення виконавчого комітету погодили встановлення меморіальних дошок двом шанованим олександрійцям – Юрію Дзбановському та Юрію Буслову.

У сфері житлово-комунального господарства – також зміни. Мешканці цілої багатоповерхівки, що у мікрорайоні Перемога, усі разом вирішили відмовитися від послуг централізованого опалення, які надає КП «Теплокомуненерго». І отримали позитивне рішення членів виконкому.

Як завжди, останніми у черзі денній були 16 різнх проєктів рішень стосовно приватизації, оренди майна і землі міської ради та два питання інформаційного характеру, які виконавчий комітет прийняв до відома.