Статистика по хворим на коронавірус в Олександрії на ранок 25 листопада

За оперативною інформацією щодо поширення коронавірусу COVID-19, 24 листопада було зроблено 144 ПЛР-тести, виявлено 26 хворих на COVID-19, повідомляє “Голос Грлмади”.

Станом на 25 листопада в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 341 хворих на коронавірусну інфекцію, в тому числі 13 дітей:

– в інфекційному відділенні центральної міської лікарні лікуються 57 хворих, в тому числі зі Знам’янської громади – 5, з Онуфріївської – 7, зі Світловодської – 8, з Попельнастівської – 1, Петрівської – 2, Приютівської – 5, Новопразької – 2, Великоандрусівської – 1, Пантаївської – 1, на апаратах ШВЛ – 6;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 284 хворих, в тому числі 13 дітей.

Усього станом на 25 листопада хворих на пневмонію – 436 осіб, в тому числі 25 дітей.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 69 дітей, з них 22 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 80 хворих, на апаратах ШВЛ – 2.

У районній міській лікарні – 36 хворих, на апаратах ШВЛ – 1.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів лікуються 298 хворих, в тому числі 3 дітей.