В Олександрії стартувала Декада профорієнтації молоді «Кар’єра: мрії та плани»

Закінчились осінні канікули. Учні повернулися до шкільних аудиторій, увійшли в ритм шкільного життя – це саме час для роздумів щодо професійного вибору на майбутнє. На допомогу приходить служба зайнятості.

Днями, у рамках Декади профорієнтації молоді «Кар’єра: мрії та плани» в Олександрійському міськрайонному центрі зайнятості для учнів старших класів Улянівського та Олександрівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів Попельнастівської сільської ради відбулася презентація навчальних закладів.

На захід були запрошені чотири навчальних заклади: Олександрійський медичний фаховий коледж, педагогічний фаховий коледж, Державний навчальний заклад «Олександрійський професійний ліцей» та професійний аграрний ліцей. Ці заклади були запрошені не випадково, адже саме за такими професіями та спеціальностями, яким навчають у цих закладах, існує брак у кваліфікованих працівниках на ринку праці.

Представники навчальних закладів креативно підійшли до презентації своїх закладів. Студенти ДНЗ «Олександрійський професійний ліцей» вразили старшокласників виставкою-презентацією своїх робіт. Директор закладу Костянтин Мужиков розповів учням про всі професії (понад 20), за якими можна вивчитися, умови вступу, можливості проходження виробничої практики та подальшого працевлаштування після закінчення навчання. Майстри виробничого навчання професійного аграрного ліцею провели майстер-клас по зачісках. Дівчата охоче взяли в ньому участь і переконалися, що в цьому навчальному закладі дійсно працюють професіонали своєї справи, і для того, щоб навчитися робити такі ж зачіски, достатньо великого бажання вчитися та розвиватися. Багато корисної інформації було надано заступником з виховної роботи медичного коледжу Наталією Щербиною, в тому числі і про можливості працевлаштування після закінчення навчального закладу, і про можливості подальшого навчання у вишах. Представники Олександрійського педагогічний коледжу прийшли зі студентами, які з перших вуст поділилися про цікаве та насичене студентське життя і підготували виставку досягнень педагогічного колективу та портфоліо-презентацію кожної спеціальності. Цікавими та яскравими були відеоролики презентацій усіх навчальних закладів.

«Профорієнтаційні заходи такого формату є нетрадиційними та водночас дієвими, бо дають можливість школярам не лише ознайомитися з актуальними на ринку праці професіями, а й отримати чимало корисної інформації та порад фахівців щодо їх вибору і набуття. Відповідно такі заходи допомагають у виборі професії та побудові успішної кар’єри», – резюмувала фахівчиня з професійної орієнтації Олена Губа.

І фахівці служби зайнятості, і виробничники, і вчителі говорили зі старшокласниками про свідомий вибір професії, закликали поміркувати про те, як важливо правильно обрати свій шлях, стати справжнім професіоналом, аби бути успішним і почуватися щасливою людиною в дорослому житті. Адже молодь – наше майбутнє. Від того, наскільки вони будуть професійними і компетентними, залежить майбутнє нашої України.

Захід пройшов цікаво, а головне – з користю: усі охочі мали можливість пройти профорієнтаційне тестування, аби визначити власні професійні нахили, поспілкуватися з представниками навчальних закладів, дізнатися більше про умови вступу та навчання, а також отримати поради щодо вдалого вибору професії.