Цього року очікується кілька етапів підвищення пенсійних виплат

Уряд ставить собі за мету продовжити політику підвищення рівня пенсійного забезпечення для багатьох категорій осіб. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час чергового засідання Кабінету Міністрів України 12 січня.

«Одне з найбільш нагальних питань, що турбує українців, це — справедливе пенсійне забезпечення. Цього року очікується кілька етапів підвищення виплат. Зокрема, з березня передбачається індексація пенсій, в тому числі працюючим пенсіонерам. Програму доплат до пенсії буде розширено на осіб, яким виповнилось 70 років», — зауважив очільник Уряду.

Також, за словами Прем’єр-міністра, буде здійснено перерахунки для ліквідаторів аварії на ЧАЕС з інвалідністю, продовжиться підвищення пенсій для осіб старше 65 років через зростання мінімальної зарплати. Крім того, мінімальна пенсійна виплата для людей віком від 70 років зі стажем 30/35 років буде складати 3000 гривень.