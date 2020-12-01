У Всесвітній день боротьби зі СНІДом з олександрійськими учнями провели виховний відео-час

Сьогодні, у перший день зими, у всьому світі відзначають день боротьби зі СНІДом, повідомляє “Голос Громади”.

Україна посідає одне з перших місць в Європі за темпами поширення ВІЛ-СНІДу. Хвороба прогресує, стираючи соціальні та вікові кордони. Але люди зважають на проблему лише тоді, коли інфікується хтось з близьких.

1 грудня з учнівською молоддю ЗНЗ №10 був проведений відео-час «СНІД – стосується кожного». Захід проходив з метою ознайомлення учнів з поняттями «СНІД» і «ВІЛ» та їх ознаками, сприяння усвідомлення учнями небезпеки, пов’язаної із поширенням СНІДу на планеті.

Захід супроводжували відео презентації та відеоролики, в яких детально розглядалася історія вивчення і поширення даного захворювання, проводилося ознайомлення з історіями життя відомих та талановитих людей, які захворіли та померли від СНІДу.