Олександрійська міська влада шукає виконавців вивезення побутового сміття

Виконком Олександрійської міської ради вирішив провести конкурс на визначення виконавців послуг зі збирання та вивезення твердих побутових відходів з багатоквартирних житлових будинків, повідомляє «Голос Громади».

Таке рішення ухвалили на останньому черговому засіданні виконкому міськради. Як зазначалося, даний конкурс проводиться щорічно, у ньому можуть брати участь різні суб`єкти господарювання. Крім того, на засіданні було затверджено документацію для проведення конкурсу і склад конкурсної комісії у кількості 11 чоловік (посадові особи виконавчих органів та депутати міської ради). Про терміни проведення конкурсу на виконкомі не повідомлялося.