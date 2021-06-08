У якому районі Кіровоградщини найбільше вакансій?

Станом на 08.06.2021 р. у базі вакансій служби зайнятості Кіровоградщини зареєстровано 1464 вакансії, повідомляє “Голос Громади”.

Серед районів Кіровоградщини найбільша кількість вакансій зареєстрована у Кропивницькому районі – 881 одиниця.

За іншими районами кількість вакансій розподілилась наступним чином:

Новоукраїнський район – 310 вакансій;

Олександрiйський район – 183 вакансії;

Голованівський район – 90 вакансій.

Детальніше з вакансіями можна ознайомитись у міськрайонних центрах зайнятості та філіях обласного центру зайнятості, а також на сайті Кіровоградського обласного центру зайнятості.