Кабінет міністрів пом’якшив карантин в Україні: що змінилося?

Кабмін України переглянув обмеження адаптивного карантину, який діє на території країни. Що дозволено (детально – в постанові Кабміну):
Ресторанам дозволено працювати цілодобово, відстань між столиками – 1,5 метрів (було 2).
Масові заходи за умови, що на одну людину виділено 4 кв. м. площі приміщення або при наповненості не більше двох третин місць.
Будь-які обмеження знімаються, якщо у всіх учасників події є негативний тест на коронавірус зроблений не більше ніж за 72 години до події.
Кінотеатри можуть заповнювати не більше ніж дві третини місць.