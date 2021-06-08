Кабінет міністрів пом’якшив карантин в Україні: що змінилося?

Кабмін України переглянув обмеження адаптивного карантину, який діє на території країни. Що дозволено (детально – в постанові Кабміну):

Ресторанам дозволено працювати цілодобово, відстань між столиками – 1,5 метрів (було 2).

Масові заходи за умови, що на одну людину виділено 4 кв. м. площі приміщення або при наповненості не більше двох третин місць.

Будь-які обмеження знімаються, якщо у всіх учасників події є негативний тест на коронавірус зроблений не більше ніж за 72 години до події.

Кінотеатри можуть заповнювати не більше ніж дві третини місць.