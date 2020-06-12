Приват24 запустив новий «штрафний-ПДР» сервіс

ПриватБанк додав у Приват24 новий функціонал пошуку і оплати штрафів за порушення правил дорожнього руху – про це «Голос Громади» повідомила обласна регіональна прес-служба ПриватБанку.

Функціональний сервіс дозволяє контролювати в тому числі сплату штрафів, оформлених системою відеофіксації порушень, яка працює в Україні з 1 червня 2020 року. “Штрафний” сервіс доступний всім клієнтам банку в новій веб версії Приват24 https://next.privat24.ua

та мобільному банку Privat24 для Android і iOs.

Для отримання інформації про неоплачені штрафи потрібно перейти в розділ “Платежі” – “Штрафи за порушення ПДР”. У мобільній версії для iOS штрафи можна знайти в розділі “Платежі” через пошук одержувача “Штрафи за порушення ПДР”.

Приват24 автоматично “підтягне” інформацію з бази даних МВС за номером ІПН клієнта банку. Також отримати інформацію про неоплачені штрафи можна за номером постанови про накладення штрафу.

Сплатити штраф в один клік можна за допомогою будь-якої карти, прив’язаної до Приват24, – повідомляють фахівці фінансової установи.