На ранок, 27 серпня, у Кіровоградській області підтверджено 780 випадків COVID-19, з них 9 нових випадки протягом останньої доби, повідомляє «Голос Громади» з посиланням на сайт «Кіровоградської ОДА».
Крім цього, маємо трьох мешканців області які одужали.
За минулу добу на Кіровоградщині зафіксували 9 нових випадків захворювання на коронавірус
На ранок, 27 серпня, у Кіровоградській області підтверджено 780 випадків COVID-19, з них 9 нових випадки протягом останньої доби, повідомляє «Голос Громади» з посиланням на сайт «Кіровоградської ОДА».