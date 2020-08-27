За минулу добу на Кіровоградщині зафіксували 9 нових випадків захворювання на коронавірус

На ранок, 27 серпня, у Кіровоградській області підтверджено 780 випадків COVID-19, з них 9 нових випадки протягом останньої доби, повідомляє «Голос Громади» з посиланням на сайт «Кіровоградської ОДА».

Крім цього, маємо трьох мешканців області які одужали.