В Олександрії пройшов мітинг з вшанування пам`яті Небесної сотні

З нагоди Дня Героїв Небесної Сотні олександрійці вшанували пам’ять Героїв Майдану, повідомляє “Голос Громади”.

Сьогодні, 20 лютого, у сонячний, морозний день на площі Героїв Чорнобиля відбувся мітинг-реквієм. На вшанування пам’яті Небесної сотні завітало чимало олександрійців, серед яких представники влади, посадовці, керівники різних ланок з міста, району та області.

Під час заходу згадали про ті страшні події, які сталися у 2014 році на Майдані Незалежності в Києві, коли тодішня влада силою намагалась розігнати українських патріотів.

Присутні мітингу запалили світлі лампадки пам`яті про кожного Героя, який віддав життя за мир над нашою головою, заслухали Державний Гімн України та вшанували Небесну сотню хвилиною мовчання.

Під гімн Небесної Сотні учасники реквієму долучилися до Всесвітньої щорічної акції “Ангели пам`яті” до Дня Героїв Небесної сотні та розвішали білих паперових ангелів на деревах, як свідків розстрілу мирних людей. Поряд з цим, в небо запустили повітряні кульки з янголами пам`яті, символізуючи підняття до небес душі загиблих Героїв.

20 лютого — День вшанування пам`яті, який був встановлений Указом Президента України з метою увічнення великої національної відваги та самовідданості, сили духу і стійкості громадян, завдяки яким змінено історичний хід нашої держави.

