Про вуличну торгівлю квітами в Олександрії – до березневих свят

На черговому засіданні виконавчого комітету Олександрійської міськради погоджено торгівлю живими квітами до весняних свят на відкритих місцях, повідомляє «Голос Громади».

Дозвіл виконком надав двом підприємцям за умови використання ними найманої праці, дотримання санітарних та протиепідемічних норм, сплати за ринкові послуги. Час та місця продажу ними живих квітів до весняних свят визначено так:

З 5 березня до 10 березня 2021 року: пр.Соборний, 11 (біля павільйону «Авоська»); перехрестя вул.Братської та вул.Григорія Усика (біля магазину «Ватсон»); перехрестя вул.Софіївської та пр.Соборного;

з 5 березня до 9 березня 2021р. – вул.Григорія Усика, 58.