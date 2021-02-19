Роз`яснення про видачу COVID-паспортів для мешканців Кіровоградщини

МОЗ України дав роз`яснення, щодо COVID-паспортів, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Кіровоградську ОДА.

За словами відомства наразі «паспорти вакцинації» для українців запроваджуватися не будуть.

«Поки це питання відкрите, оскільки на міжнародному рівні ще немає узгодження. Україна зможе запровадити цифрові й друковані «паспорти вакцинації», щойно отримає чіткі вимоги до них від міжнародних партнерів»,- йдеться у повідомленні.

Єдине, що відомо, після вакцинації видаватимуть довідку про проведення щеплення від COVID-19, оформлену згідно з чинними положеннями про імунізацію населення.