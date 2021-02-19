На завершення ремонтів інфраструктурних об’єктів Кіровоградщини виділено майже 80 мільйонів гривень

На завершення ремонтів інфраструктурних об’єктів обласною Агенцією місцевих доріг маємо понад 76 мільйонів гривень. Про це повідомляє голова Кіровоградської ОДА Андрій Назаренко на своєму телеграм-каналі, інформує “Голос Громади”.

З5 мільйонів скеруємо на:

– міст в Оситняжці

– міст в Інгуло-Кам‘янці

– Клинцівський міст у Кропивницькому.

– ремонти доріг Іванівка-Федорівка й Олександрівка-Омельгород-Михайлівка

– ремонт греблі у Світловодську.

На решту коштів Агенція утримуватиме дороги і проектуватиме майбутні ремонти.