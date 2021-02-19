На завершення ремонтів інфраструктурних об’єктів Кіровоградщини виділено майже 80 мільйонів гривень

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На завершення ремонтів інфраструктурних об’єктів обласною Агенцією місцевих доріг маємо понад 76 мільйонів гривень. Про це повідомляє голова Кіровоградської ОДА Андрій Назаренко на своєму телеграм-каналі, інформує “Голос Громади”.

З5 мільйонів скеруємо на:
– міст в Оситняжці
– міст в Інгуло-Кам‘янці
– Клинцівський міст у Кропивницькому.
– ремонти доріг Іванівка-Федорівка й Олександрівка-Омельгород-Михайлівка
– ремонт греблі у Світловодську.

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На решту коштів Агенція утримуватиме дороги і проектуватиме майбутні ремонти.

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