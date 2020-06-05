В Олександрії річку Березівку облюбували дикі качки (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Мало хто з олександрійців, хіба що той, хто поспішає, зможе пройти це місце й не звернути увагу на пернатих, повідомляє «Голос Громади».

Річка Березівка, що поблизу пл. Покровської в Олександрії — місце, яке зачаровує перехожих. Містяни мимоволі зупиняються на містку, вдивляються у далечінь, течію річки, воду, вслухаються в тишу й звуки природи … і кожен думає про щось своє! У цій атмосфері душа відпочиває, радіє, тут можливо на декілька хвилин поринути в стан спокою та відчути дійсну важливість буття.

Місце дуже гарне та улюблене олександрійцями, однак воно потребує належної уваги та бережливого ставлення від мешканців та влади міста.