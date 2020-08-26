У ток-шоу «Стосується кожного» розкажуть про четверню з Кіровоградщини

Сьогодні, 26 серпня, соціальне ток-шоу «Стосується кожного» відзначає 7-річчя. У цей святковий день о 18:00 в ефір «Інтера» вийде особливий випуск проєкту – «Фантастична четвірка» – про дивовижний випадок народження чотирьох дівчаток-близнят. Імовірність появи на світ таких дітей — один випадок на 13 мільйонів! І це диво сталося в родині Валіхновський з Кропивницького. Дівчатка народилися на початку березня 2020 року і миттєво стали відомими на всю країну.

Зараз в родині Валіхновський гостро стоїть питання з житлом. Подружжя живе в орендованій 2-кімнатній квартирі на одну зарплату — Влад працює рятувальником в пожежній частині.

Що це — подарунок долі або важке випробування? Як живеться сім’ям, які раптово стали багатодітними? Чи варто їм розраховувати на підтримку держави? Як вони розподіляють сімейні обов’язки? Чи вистачає грошей утримувати таку велику сім’ю? Як відреагували міська влада Кропивницького на народження четверні? На які пільги можуть розраховувати багатодітні батьки?

Підтримати багатодітних батьків прийдуть експерти «Стосується кожного»: заслужений лікар України, акушер-гінеколог В’ячеслав Камінський; психолог Олександра Стефанюк; заслужений журналіст України Марія Кінах і шоумен Дмитро Коляденко.

Не пропустіть історію великого чуда в маленькій українській родині — випуск «Фантастична четвірка» в ток-шоу «Стосується кожного» – сьогодні, 26 серпня, о 18:00 на «Інтері».