«Вакцинуюся, бо хочу жити»

Головний та єдиний центр вакцинації в Олександрії починає свою роботу о дев’ятій ранку, але черга тут збирається задовго до того як відкриються двері.

Інтерес до вакцинації з’явився ще на початку осені, вже тоді люди почали готуватися до вже сезонного для нас коронавірусу. В жовтні ситуація погіршилася, тому було введено ряд нових карантинних обмежень, які підвищили рівень вакцинації в країні та створили довжелезні черги в центрах вакцинації.

Сьогодні ми побували в одній з таких та дізналися чому та чим вакцинуються олександрійці. На питання чому вакцинуєтесь сімдесятидворічна Галина Олександрівна відповіла без вагань. «Чому? Бо хочеться жити».

За словами більшості опитаних вакцинуються вони, бо розуміють, що це потрібно і нові обмеження тут ні до чого. Пенсіонерка Вікторія Дмитрівна говорить, що ніколи не була проти вакцинації, але все одно її боялася. Наважилася зараз, бо ситуація погіршується.

Дев’ятнадцятирічна Дарина також вагалася та не приховує, що прийняти остаточне рішення допомогло введення ковід сертифікатів. Дівчина розповіла, що часто користується потягом, тому змушена була зробити щеплення.

Були й ті хто стояв з опущеною головою, адже рішення про вакцинацію приймав не сам. Валентина – мати одиначка, говорить що стоїть тут лише через ультиматум який поставили на роботі. «Я єдина у своєї донечки, дуже переживаю. Не довіряю я цим вакцинам, розумієте. Але в мене ніхто не питав, сказали без сертифіката до роботи не допустять».

Обирають жителі міста з двох вакцин, Corona Vac та Pfizer. Більшість опитаних зупиняє свій вибір на другій. За перший тиждень жовтня в Олександрії вакцинувалося близько двох тисяч людей.

Нагадаємо, що зараз Олександрія та Кіровоградська область знаходяться в жовтій зоні карантину, яка не передбачає серйозних обмежень.