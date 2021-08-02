Ви справжній пасічник? Тоді не забудьте отримати грошову допомогу!

Кабінет Міністрів України пропонує бджолярам грошову підтримку на безповоротній основі, повідомляє «Голос Громади» з посланням на відповідний документ.

Дотація за бджолосім’ї передбачена урядом на безповоротній основі, надається фізичним особам та суб’єктам господарювання, які є власниками бджолосімей, за наявні в них у поточному році від 10 до 300 бджолосімей. Розмір такої допомоги – 200 гривень за одну бджолосім’ю.

У разі наявності в одного суб`єкта більше, ніж 300 бджолосімей, максимальний розмір дотації ставить 60 000 гривень одному отримувачу.

Для отримання дотації за бджолосім’ї фізичні особи та суб’єкти господарювання, які є власниками бджолосімей, подають за місцем знаходження пасіки до відповідної сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади (далі — органи місцевого самоврядування) до 1 жовтня поточного року документи:

1. копію ветеринарно-санітарного паспорта пасіки (нового зразка);

2. копію рішення про державну реєстрацію потужності;

3. копію довідки про відкриття поточного рахунка, виданої банком (суб’єкти господарювання);

4. копію довідки або договору про відкриття рахунка в банку (фізичні особи);

5. копію паспорта громадянина України (фізичні особи);

6. копію документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу доходів і зборів і мають відмітку в паспорті) (фізичні особи);

7. копію звіту про виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин (форма 24-сг) на останню звітну дату на момент подання документів (суб’єкти господарювання, які є юридичними особами);

8. довідку, видану органом місцевого самоврядування, про реєстрацію пасіки із зазначенням кількості наявних бджолосімей на останню звітну дату на момент подання документів (фізичні особи та фізичні особи — підприємці, зокрема сімейні фермерські господарства);

9. довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, у паперовій або електронній формі (суб’єкти господарювання).

За додатковою інформацією звертатись в управління економіки Олександрійської міської ради, контактна особа – Часник Ганна Євгеніївна – головний спеціаліст відділу інвестицій та інновацій управління економіки Олександрійської міської ради, +380509870329.

(Посилання: пункт 7 постанови Кабінету Міністрів України від 07.02.2020 № 107 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції»).