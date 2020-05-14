Яка ситуація з хворими на пневмонію в лікарнях Олександрії

Стосовного хворих на пневмонію олександрійців відома наступна інформація. Хворих на лікарняних ліжках міста стає все менше, кількість хворих щодня зменшується, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт Олександрійської міськради.

Це добрий показник і будемо сподіватись, що коронавірус не хазяйнуватиме в нашому місці.

Нагадаємо, що на сьогодні в Олександрії два хворих на COVID-19 – це 2-річна дитина, яка перебуває з матір`ю в інфекційному відділені міської лікарні та медпрацівник, що знаходиться на лікуванні вдома. Зокрема, ще двоє жителів Світловодська оздоровлюються в Олександрії.