За три місяці Україна вперше має позитивну тижневу динаміку захворюваності на COVID-19

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Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, інформує “Голос Громади”.
Так, з 30 листопада по 6 грудня було зареєстровано 89 322 нових випадки коронавірусної хвороби, тоді як 23-29 листопада — 96 936.
“За минулий тиждень ми вперше, починаючи з кінця серпня, отримали зменшення кількості нових випадків захворювання, порівнюючи з попереднім тижнем. Так, якщо з 23 по 29 листопада захворіло 96 936 осіб, то з 30 листопада по 6 грудня — 89 322. Тобто майже на 7,5 тисяч менше. Водночас кількість тестувань за минулий тиждень становила 279 тисяч, що фактично відповідає показнику, який був на позаминулому тижні”, — зазначив очільник МОЗ.
Крім того, повідомляється, що вперше з серпня спостерігається зменшення показника госпіталізації. Так, з 30 листопада по 6 грудня у медичні заклади було госпіталізовано на 1,5 тисячі менше осіб із підтвердженим діагнозом COVID-19 або підозрою — 10 100 проти 11 606 тижнем раніше. Таку динаміку міністр пов’язує із запровадженням в країні протиепідемічних заходів, зокрема карантину “вихідного дня”.
Очільник МОЗу зазначає, що основною причиною позитивної динаміки стало насамперед дотримання протиепідемічних заходів, запроваджених урядом за рекомендацією наших епідеміологів.

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