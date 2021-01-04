З 1 січня змінилася вартість біометричних документів для мешканців Кіровоградщини

З 1 січня 2021 року Державне підприємство «Поліграфічний комбінат «Україна» змінює вартість бланків біометричних документів.

У зв’язку з цим несуттєво зросте загальна вартість оформлення паспорта громадянина України у формі картки, паспорта громадянина України для виїзду за кордон та посвідок на тимчасове і постійне проживання.

Отож, новий розмір адміністративного збору при оформленні ID-картки до 20 робочих днів складатиме 363 грн, до 10 робочих днів – 489 грн. При оформленні закордонного паспорта до 20 робочих днів необхідно буде сплатити 694 грн, до 7 робочих днів та до 3 робочих днів у разі наявності підстав – 1046 грн.

Вартість оформлення посвідки на тимчасове проживання становитиме 915 грн, посвідки на постійне проживання – 752 грн.

Громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснили оплату адміністративних послуг та подали заяви для оформлення документів до 31.12.2020, отримають документи за старою ціною.

Ті ж особи, які здійснили оплату адміністративних послуг до 31.12.2020, але заяву для оформлення документів ще не подавали, матимуть можливість здійснити доплату за оформлення документів за тарифами, що діятимуть на момент подачі відповідних заяв.