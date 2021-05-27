З Кіровоградщини примусово повернуто іноземця, який потрапив під санкції рішення РНБО України

За поданням Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2021 року Управлінням Державної міграційної служби у Кіровоградській області громадянину Республіки Вірменія скасовано дозвіл на імміграцію в Україну та посвідку на постійне проживання.

Це зумовлено тим, що особа потрапила до санкційного списку РНБО, як дії якої становлять загрозу національній безпеці України, безпеці громадського порядку та це є необхідним для охорони здоров’я, захисту прав і законних інтересів громадян України.

Підрозділом Міграційної служби прийнято рішення про примусове повернення іноземця з України із забороною в’їзду до 3 років.

У супроводі працівників сектору організації запобігання нелегальній міграції, реадмісії та видворення Управління ДМС та Управління стратегічних розслідувань у Кіровоградській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України іноземець залишив Україну.