За добу коронавірус виявили у 187 мешканців Кіровоградщини

Станом на 04 грудня, на Кіровоградщині у 187 мешканців області підтвердився Covid-19, повідомляє «Голос Громади» на сайт обласної ради.
Спеціалісти провели 1035 ПЛР-тестувань і 42 ПЛР-тестування в обласній лікарні.
Випадки COVID-19 зареєстрували:
сто три у місті Кропивницькому;
сім у м. Олександрія;
три у м. Знам’янка;
один у Благовіщенському районі;
одинадцять у Бобринецькому районі;
один у Вільшанському районі;
один у Голованівському районі;
два у Добровеличківському районі;
два у Знам’янському районі;
десять у Кропивницькому районі;
один у Маловисківському районі;
п’ять у Новоархангельському районі;
п’ятнадцять у Новомиргородському районі;
три у Новоукраїнському районі;
двадцять в Олександрівському районі;
два в Устинівському районі.
Зокрема, зафіксували чотири летальні випадки COVID-19. Йдеться про чоловіка 55-ти років з Благовіщенського району, 82-річного чоловіка, 67-річну та 78-річну жінок з Кропивницького.