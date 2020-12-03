В Приютівській громаді людям з обмеженими можливостями вручили продуктові набори

Сьогодні, 03 грудня, з нагоди Міжнародного дня людей з інвалідністю, люди з особливими проблемами, що проживають у Приютівській об’єднаній територіальній громаді, не залишились без уваги, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт Приютівської ОТГ.

11 осіб з інвалідністю, які перебувають на обліку територіального центру соціального обслуговування Олександрійського району та проживають у Приютівці, Протопопівці та Войнівці отримали продуктові набори першої необхідності.

Поряд з цим, Приютівський селищний голова Андрій Коломійцев відвідав одну з родин, в якій проживає чоловік з інвалідністю. Він побажав йому міцного здоров’я і вручив такий набір.