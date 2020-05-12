За минулу добу від коронавірусу померло 17 українців

За добу, що минула, в Україні зафіксовано 375 нових випадків захворювання на COVID-19, з них 22 у дітей та 88 у медичних працівників. Госпіталізовано у заклади охорони здоров’я 116 осіб. Одужали за добу 85 осіб, померли 17 осіб, таку інформацію доповів Міністр охорони здоров`я Максим Степанов.

Повідомляє «Голос Громади».

Крім того, повідомлялось, що за останню добу проведено 5678 тестувань методом ПЛР, а найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Чернівецькій області (72), Рівненській області (50) та в місті Києві (59).