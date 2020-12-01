Центральна міська бібліотека Олександрії розпочинає цикл індивідуальних майстер-класів з виготовлення новорічних іграшок 

Центральна міська бібліотека Олександрії оголосила про відкриття сезону підготовки подарунків, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресцентр відомства.

“Запрошуємо усіх охочих до Центральної міської бібліотеки м. Олександрія на цикл індивідуальних майстер-класів з виготовлення новорічних іграшок: з фетру, джгутового шпагату, глітерного фоамірану та текстилю.

Пропонуємо вам безліч ідей чудових барвистих ялинкових прикрас, які несуть в собі особливу святкову енергетику, особливо, якщо вони зроблені своїми руками. Такі іграшки завжди душевні, теплі та барвисті і нікого не залишать байдужими.

Все, що вам потрібно для участі – ваше бажання та попередній запис!

Повірте, такі прикраси будуть цінуватися значно більше, а ще вони практично вічні, адже не розбиваються і не псуються!

Чекаємо зустрічі з вами!” – йдеться у повідомленні.