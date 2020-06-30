Зазнали змін умови самоізоляції та обсервації при перетині кордону, поліса страхування

Кабмін вніс зміни до Постанови «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів». Повідомляє «Голос Громади».

Зокрема, зміни передбачають припинення самоізоляції та обсервації особи у зв’язку з перетином державного кордону (яка прибула з держави або є громадянином (підданим) держави зі значним поширенням COVID-19) або пунктів в’їзду на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя та виїзду з них, у разі одержання негативного результату тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції, який проведено після перетину державного кордону або зазначених пунктів.

Крім того, не підлягають самоізоляції у зв’язку з перетином контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя та виїзду з них співробітники Місії Міжнародного Комітету Червоного Хреста, співробітники акредитованих в Україні дипломатичних місій, зокрема тих, які проводять моніторинг ситуації та доставлення гуманітарної допомоги населенню, що проживають на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим і м.Севастополя, учасники зовнішнього незалежного оцінювання та вступних випробувань, зокрема, для вступу через освітні центри «Крим — Україна» та «Донбас — Україна» за запрошенням закладу вищої (фахової передвищої) освіти, разом з однією особою, що супроводжує кожного з них, якщо немає підстав вважати, що вони були в контакті з хворою на COVID-19 особою.

Також іноземцям та особам без громадянства, у яких відсутній поліс (свідоцтво, сертифікат) страхування, уповноважена службова особа підрозділу охорони державного кордону відмовляє у перетинанні державного кордону в порядку, визначеному статтею 14 Закону України «Про прикордонний контроль». Це не стосується іноземців, осіб без громадянства, які постійно проживають на території України та осіб, яких визнано біженцями, або які потребують додаткового захисту.

Поліс (свідоцтво, сертифікат) страхування видається страховою компанією, яка зареєстрована в Україні, або іноземною страховою компанією, яка має представництво на території України чи договірні відносини зі страховою компанією – партнером на території України (асистанс). Він має покривати витрати, пов’язані з лікуванням COVID-19, обсервацією, та діяти на строк перебування в Україні.