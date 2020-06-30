Дитячі табори на Кіровоградщині не дозволять відкрити до 31 липня

Міністр МОЗ Максим Степанов під час брифінгу повідомив, що в Україні дитячі оздоровчі табори лишатимуться закритими щонайменше до 31 липня, повідомляє «Голос Громади».

За його словами, було відповідне рішення уряду, що забороняється відкриття дитячих таборів відпочинку до 31 липня 2020 року.

Старт роботи дитячих оздоровчих баз раніше визначеного терміну є порушенням закону.

“Я думаю, просто треба звернути увагу на кількість нових випадків коронавірусної хвороби, кількість людей, які кожного дня госпіталізуються, кількість людей, які помирають. І тоді набагато легше зрозуміти, чому саме ми не дозволяємо працювати дитячим оздоровчим таборам”, – сказав Степанов.

Степанов пояснив, що зараз, в умовах різкого збільшення заражень коронавірусом в Україні, вкрай небезпечно відкривати табори, бо це місця дуже великого скупчення дітей.

“Під час відпочинку в цих оздоровчих таборах можливі спалахи COVID-19, тому … було прийнято рішення щодо заборони відкриття дитячих таборів відпочинку до 31 липня 2020 року”, – зазначив він.