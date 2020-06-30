До Дня Конституції України трьох жителів Кіровоградщини відзначили державними нагородами

Державні нагороди до Дня Конституції України отримали троє жителів Кіровоградщини, повідомляє «Голос Громади» на сайт офісу президента.

Відтак, орденом княгині Ольги ІІІ ступеня президент відзначив матір-виховательку дитячого будинку сімейного типу «Каравела» Людмилу Бугайову.

Також присвоєно почесне звання «Заслужений працівник культури України» головному зберігачу фондів Кіровоградського обласного художнього музею Валентині Ноженко та керівнику танцювального колективу молодіжного центру ЦДПУ ім. В.Винниченка Олені Спінул.