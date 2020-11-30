Педагог з Олександрійщини претендує на титул «Учитель року – 2021»

128 вчителів з Кіровоградщини стали учасниками конкурсу «Учитель року – 2021», повідомляє «Голос Громади» на сайт Приютівської ОТГ.

Зокрема, в номінації «Математика» на звання «Вчитель року -2021» претендує вчитель Протопопівського закладу загальної середньої освіти I-III ст. Приютівської селищної ради Юлія Діденко.

Так, з 1 по 30 листопада тривав перший тур всеукраїнського конкурсу завданням якого було продемонструвати вміння організовувати освітній процес у дистанційному форматі.

Юлія Діденко продемонструвала свою неабияку педагогічну майстерність під час проведення дистанційного уроку геометрії, що дозволило їй потрапити до другого етапу всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2021».

«Юлія Діденко поділилась своїми здобутками, новими педагогічними ідеями під час проведення дистанційного уроку геометрії у нетрадиційній формі детективного агентства на тему «Властивості прямої, паралельної площині», де її учнями 10-го класу були члени журі у ролі детективів, які розв’язували різноманітні вправи та задачі. А майстер-клас Юлії Юріївни, проведений з педагогами нашого закладу освіти, розкрив її педагогічний талант і неповторність, показав широкий спектр володіння нею методами, формами, засобами та педагогічними прийомами», — розповіли її колеги.

Другий тур конкурсу розпочнеться 1 грудня 2020 року й триватиме до 28 лютого 2021 року. Фінал конкурсу заплановано на квітень 2021 року. У кожній номінації беруть участь 25 вчителів з усіх областей України.

Списки першого туру Всеукраїнського конкурсу “Учитель року – 2021” розміщені на сайті Міносвіти.

Загалом, з усієї України для участі у конкурсі «Учитель року-2021» зареєструвалися 4012 педагогічних працівників.

