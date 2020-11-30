Актуальна вакансія: на Олександрійщині потрібен інженер-конструктор

Вимоги до кандидата: Освіта вища (спеціаліст, магістр); спеціальність «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»; досвід роботи на підприємствах машинобудівної галузі не менше 1 року.

Завдання та обов’язки спеціаліста: Робота з технічною документацією, розроблення конструкторської документації, знання програм КОМПАС- 3Д, Solidwrks.

За додатковою інформацією звертайтеся до Олександрійського міськрайонного центру зайнятості, м. Олександрія, пр. Соборний,126а тел. (05235)7-64-74, 0500125932.