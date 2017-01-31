Таку інформацію повідомив начальник управління освіти і науки, молоді та спорту ОДА Володимир Таборанський під час позачергової сесії Кіровоградської обласної ради сьогодні, 31 січня 2017 року.

Таким чином, залишок освітньої субвенції з державного бюджету у сумі 5 мільйонів гривень передбачається розподілити між Гайворонським, Новоархангельським, Олександрівським та Олександрійським районами, де у поточному році заплановане реформування мережі освітніх закладів. Зокрема, кошти будуть спрямовані на придбання шкільних автобусів для організації підвезення учнів до новостворених опорних шкіл.