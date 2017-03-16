Для Олександрійської ЦРЛ придбали нову медтехніку та постільну білизну (ФОТО)

В Олександрійській ЦРЛ “обновили” медичне устаткування та м’який інвентар. Про це повідомляє прес-служба Олександрійської РДА.

Так, закупили все потрібне за кошти з районного бюджету, які були виділені під час чотирнадцятої сесії районної ради, що відбулась 23 грудня 2016 року.

З виділених коштів за 110 тисяч гривень для анестезіології був придбаний кисневий концентратор для інтенсивної терапії, ще один кисневий концентратор придбали для акушерського відділення за 79,5 тис. грн. Гінекологічне відділення ЦРЛ поповнилось високочастотним електрохірургічним апаратом ЕХВЧ-120 “Надія” за суму 32,8 тис. грн. Крім того, лікарня придбала багатофункціональну медичну каталку для реанімобіля за 18 тис. грн. та м’який інвентар на суму 81 тис. грн., серед якого подушки, простирадла, рушники та ін.