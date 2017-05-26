До депутатів Олександрійської районної ради звернулися жителі двох сіл

На сесії Олександрійської районної ради, яка відбулась у вівторок, 23 травня 2017 року, депутати, розглянувши усі питання порядку денного, заслухали два звернення. Про це повідомляє прес-служба Олександрійської РДА.

Перше звернення надійшло від жителів села Войнівка стосовно необхідності повернення селянам землі, що використовувалася раніше як пасовище для ВРХ, друге – від імені батьків дітей Новопразького дошкільного закладу “Рукавичка”, котрі звернулися до представників районної влади з проханням відремонтувати у закладі внутрішні приміщення та харчоблок.

Звернення місцевих жителів прокоментував Войнівський сільський голова В. Ручьйов, зазначивши, що питанням розподілу землі, що знаходиться за межами населеного пункту, займається Держгеокадастр. Стосовно дитячого закладу відповідь надали голова ради Ольга Коріненко і голова РДА Богдан Куруп. Вони підкреслили, що питання ремонту садочка знаходиться на контролі районної ради і обов’язково буде реалізоване.