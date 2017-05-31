30 учнів п’яти районів Кіровоградської області розпочали роботу цілодобового табору на базі Шарівського НВК. Протягом п’яти днів на учнів чекатимуть цікаві екскурсії.

Патріотівці разом із творчими хіміками району будуть проводити різноманітні досліди та лабораторні роботи. Крім цього кожен учасник зможе зануритися в атмосферу творчості, взяти участь в інтерактивних іграх, майстер-класах та всіляких конкурсах на розвиток логіки, дитячої уяви та творчого мислення.

Наразі одним із головних завдань Табору «ПАТРІОТ» є визначення кола молодих людей, які бажають зробити свій внесок у становлення здорового суспільства в Україні; організація змістовного дозвілля учнівської молоді, залучення до участі в конкурсах з використанням ІТ-технологій; стимулювання творчого, інтелектуального, духовного розвитку, зростання науково-технічної майстерності учнівської молоді; впровадження комп’ютерних технологій у навчально-виховний процес; обмін досвідом роботи та взаємозбагачення як учнів, так і викладачів в процесі творчого спілкування; удосконалення системи ранньої профорієнтації молоді та її мотивації до вступу на природничі та інженерні спеціальності.

Всі заходи проводяться за підтримки директора ПАТ «Шарівське» Віктора Кузьменка, фінансового директора ТОВ «УкрАгроКом» Павла Фесюка, комерційного директора ТОВ «Колос» Любові Замкової.