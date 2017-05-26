Сьогодні, 26 травня 2017 року настав той світлий день, якого з нетерпінням очікували школярі: свято останнього дзвінка. Для когось з них цей символічний дзвоник означає лише закінчення чергового навчального року і початок омріяних канікул, а для одинадцятикласників він – справді останній у їхньому шкільному житті.

Зараз у загальноосвітніх навчальних закладах проходять урочисті лінійки з нагоди відзначення цього загальношкільного свята. Велелюдно було зранку і на подвір`ї Олександрійського колегіуму: тут у повному складі на лінійці вишикувались усі вихованці школи, яка є однією з найкращих у місті, викладацький склад закладу, відчути святкову атмосферу прийшли також батьки дітей.

В урочистостях взяли участь не лише учні, але і поважні гості: з привітанням усім випускникам, школярам та їхнім батькам виступив голова кіровоградської обласної державної адміністрації Сергій Кузьменко, депутати Олександрійської міської ради, голови батьківських комітетів, а також і наймолодші друзі сьогоднішніх іменинників – первачки. Захід пройшов на найвищому рівні: щирі побажання присутніх дітям, квіти вчителям, блакитні кульки, які хмарою здійнялись у чисте вранішнє небо, символізуючи злет дитячих мрій і водночас самих випускників, які сьогодні випурхнули із затишного шкільного гніздечка у доросле життя під звуки урочистого, щемливого до сліз і вічно молодого шкільного вальсу.

Кореспонденти Голосу Громади бажають успіхів у всіх починаннях майбутніх студентів, а також миру та легкого шляху до мрій!