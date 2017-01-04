Олександрійка звернулась до голови Кіровоградської ОДА Сергія Кузьменка з проханням посприяти у встановленні діагнозу її хворому внукові, опікуном якого вона є. Про це повідомляє прес-служба адміністрації.

Так, жінка звернулася до очільника області під час особистого прийому. Директор департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Олег Рибальченко поінформував про заходи, що були вжиті на обласному рівні для лікування дитини. Кузьменко ж, в свою чергу, доручив підготувати направлення для медичного обстеження хлопчика до національної дитячої спеціалізованої лікарні “ОХМАТДИТ” МОЗ України.

Крім цього, посадовець висловив сподівання, що після того, як столичні лікарі обстежать хлопчика та призначать йому необхідний курс лікування, він зможе швидко одужати.