За минулий рік до зведеного бюджету мобілізовано близько 6 млрд.грн., що на 2,3 млрд.грн. більше, ніж у 2015 році.

До загального фонду державного бюджету за 2016 рік надійшло 2,7 млрд.грн., що на 1,2 млрд.грн. більше минулорічного показника. Такі цифри озвучив в. о. начальника ГУ ДЕС в області Сергій Тертичний під час апаратної наради в ОДА , звітуючи про стан виконання дохідної частини державного та місцевих бюджетів області у 2016 році.

За словами посадовця було реалізовано виконання доведених завдань по основних платежах та забезпечено значний приріст надходжень по податку на додану вартість майже на 900 млн. грн. більше, аніж минулого року, податку на доходи фізичних осіб на 200 млн.грн. більше, військовому збору на 33,3млн.грн. більше та по податку на прибуток на 117 млн. грн. більше.