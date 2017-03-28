Минулого тижня учениці Добронадіївської ЗОШ I-III ступенів, учасники євроклубу «Меридіан» Мирослава Скрипник та Світлана Якимчук під керівництвом Єфімової Л.О. презентували екологічний проект під назвою «Квіти на надгробку цивілізації» в Кропивницькому.

Саме таку гучну назву було обрано для привернення уваги небайдужих. Проект має на меті донести інформацію людей про шкідливість пластику та небезпеку його неправильної утилізації. Учениці навели й офіційні данні та статистику.

«При спалюванні пластику у повітря виділяються дуже шкідливі речовини, найбільш отруйна з них – діоксин. Він здатний накопичуватись в організмі, вбиваючи його”.

За даними Міжнародної природоохоронної організації «Green peace», від дії діоксину кожного року помирає близько 20 000 людей. “Смертельна доза при одноразовому надходженні в організм сягає від 20 до 70 мкг на кілограм маси тіла” – розповіла авторка проекту Мирослава Скрипник.

Окрему увагу школярки звернули на штучні квіти на кладовищах, перейнявши ініціативу УГКЦ , які першими стали про це говорити. Особливо небезпечними для екологічної ситуації усієї країни, є тижні перед поминальними днями, коли спалюються старі минулорічні штучні вінки на кладовищах. Точної цифри кількості поховань на українських кладовищах немає, але кількість діоксину, який виділяється при спалюванні відходів, що містять хлорований пластик, вимірюється не в мікрограмах, як смертельна доза, а в грамах чи навіть кілограмах.

Учениці Добронадіївської школи провели обчислювання, керуючись даними за 2017 рік. Під час проведення обрахунків учасники проекту визначили кількість отруйного діоксину майже у 3,5 грама. Проте дівчата впевненні, що насправді цифра може бути набагато більшою та доходити до кілограмів.

Зазначимо, що продукти виділення пластику викликають такі тяжкі хвороби, як астму, інфаркт, цироз печінки, рак та інші серйозні захворювання.

В альтернативу штучним квітам автори проекту зробили паперові та закликали відмовлятись від пластику, і не лише у поминальні дні. Наразі вже декілька сімей підтримало екологічні новації розробників проекту.