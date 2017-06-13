Природний газ знову подорожчав

Як повідомляє інформресурс «Центргаз», з 01 червня 2017 року відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.03.2017 № 187 «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу» (опубліковано в газеті «Урядовий кур’єр» від 31.03.2017 № 61), а також постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 10.04.2017 № 494 «Про скасування деяких постанов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» (опубліковано в газеті «Урядовий кур’єр» від 27.04.2017 № 79), роздрібна ціна газу для побутових споживачів природного газу ДП «Центргаз» становитиме 6,9579 грн за 1 куб.м.

При відсутності лічильника газу розмір плати за газ з 1 червня 2017 року становить: 49,40 грн за 1 особу в місяць при користуванні газовою плитою (за відсутності централізованого гарячого водопостачання); 97,41 грн за 1 особу в місяць при користуванні газовою плитою та газовою колонкою