Олександрійський військкомат призвав до ЗСУ 78 юнаків

На черговій апаратній нараді Олександрійської райдержадміністрації військовий комісар Олександрійського об’єднаного міськвійськкомату. Олександр Балабуха поінформував про успішне завершення першої частини призовної кампанії. Про це повідомила прес-служба Олександрійської РДА.

«План призову, поставлений державою, ми виконали на всі сто відсотків, як у районі, так і в місті, – зазначив Олександр Сергійович. – До Збройних Сил України призвали 78 юнаків. Вже розпочали призов на військову службу офіцерів запасу, які отримали військову підготовку у військових навчальних закладах, але не служили. Призиваються громадяни віком до 43 років і служитимуть вони 18 місяців. При цьому після допідготовки в навчальних закладах Міноборони їх призначать на посади у військових частинах і підрозділах, які не залучаються в АТО». До всього, у липні та серпні оголосять додатковий набір у Національну гвардію України. Продовжується також набір на військову службу за контрактом», – зазначив військовий комісар .