Олександрійський військкомат призвав до ЗСУ 78 юнаків

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На черговій апаратній нараді Олександрійської райдержадміністрації військовий комісар Олександрійського об’єднаного міськвійськкомату. Олександр Балабуха поінформував про успішне завершення першої частини призовної кампанії. Про це повідомила прес-служба Олександрійської РДА.

«План призову, поставлений державою, ми виконали на всі сто відсотків, як у районі, так і в місті, – зазначив Олександр Сергійович. – До Збройних Сил України призвали 78 юнаків. Вже розпочали призов на військову службу офіцерів запасу, які отримали військову підготовку у військових навчальних закладах, але не служили. Призиваються громадяни віком до 43 років і служитимуть вони 18 місяців. При цьому після допідготовки в навчальних закладах Міноборони їх призначать на посади у військових частинах і підрозділах, які не залучаються в АТО». До всього, у липні та серпні оголосять додатковий набір у Національну гвардію України. Продовжується також набір на військову службу за контрактом», – зазначив військовий комісар .

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