Попри заборону на власну “поліцію”, влада її вже одягає за кошти міського бюджету

Як раніше повідомляв Голос Громади, в Україні збираються заборонити різні “поліції”, окрім Національної поліції. На цьому наголосив речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко, який на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук зазначив, що в нас налічується забагато ГО та КП, які незаконно використовують це гучне слово в своїй назві без відповідних на це прав. Але, не дивлячись на це, сьогодні, 8 червня 2017 року на засіданні виконкому його члени за поданням представника новоствореної “Муніципальної поліції Олександрійської міської ради” було затверджено зразки форми службового одягу, спеціального жетона та бланку службового посвідчення для цих осіб.

Варто зазначити, що зовні однострій муніципальної поліції мало чим відрізнятиметься від одягу Національної поліції, хоча такі формування не можуть жодним чином здійснювати правоохоронну діяльність, а застосування ними заходів примусу є незаконним і становить склад злочину за статтями “Присвоєння владних повноважень”, “Самоуправство” тощо. При цьому, відрізнити справжніх поліцейських від “фейкових” можна буде лише за нашивками, шевронами, жетонами тощо – тобто досить складно, особливо в темну пору доби.

Як вже повідомлялося, діяльність КП «Муніципальна поліція» фінансуватиметься з міського бюджету, на поточний рік для цього виділено 500 тис. гривень.