Міська влада наполягає на забороні районним автобусам зупинятися на міських зупинках

Тема щодо звинувачень міської влади в бік приміських перевізників, які, нібито, є причиною збитковості міських перевізників, про що Голос Громади розповідав минулого тижня, отримала своє продовження.

Цікавий документ від Олександрійської міської ради за підписом заступника міського голови Сергія Гриценка надійшов на адресу ТОВ “КД-Транс”, який на сьогодні є одним із приміських перевізників. Посадовець міськради звертається до перевізника з вимогою “…не допускати посадку/висадку пасажирів на зупинках міського громадського автотранспорту”. Крім цього в надісланому листі від міськради автор даного документу наголошує не лише на зменшенні пасажиропотоку через зупинки приміських автобусів, а й про те, що це може сприяти “…тіньовим доходам персоналу приміських маршрутів”.

За коментарем з цього приводу ми звернулися до директора підприємства, яке на думку міських можновладців є причиною збитковості міських перевізників, Володимира Ковальчука. Керівник ТОВ “КД-Транс” вважає, що таке рішення є політичним “випадом” від міської влади, которий викличе у олександрійців чимало скарг. Адже наразі підприємство перевіряє обласна Укртрансбезпека.

Проте найцікавішим в цій історії є інший документ, що надійшов на адресу підпримства-перевізника “КД-Транс” від Олександрійського Управління праці та соціального захисту населення за підписом начальника О.Назаренко. В цьому листі Назаренко повідомляє “КД-Транс” про перевірку та проведення атестації робочих місць.

Абсурдним є те, що саме міське Управління соцзахисту, яке жодним чином не має відношення до підприємства з району, повідомляє про перевірку.

З цього приводу Володимир Ковальчук повідомив, що такі дії посадової особи Назаренко він розцінює як перевищення своїх повноважень, тому з відповідним листом він буде звертатися до Кабінету Міністрів.

Цікаво почути думку самих олександрійців, особливо тих, котрі через відсутність роботи в місті наразі працюють в районі і через таке рішення міської влади будуть змушені через усе місто добиратися до автовокзалу, аби саме на цій зупинці приміського автотранспорту потрапити на відповідний маршрут автобусу. Чи можливо вищезгаданий документ від міськради якраз передує черговому підвищенню тарифів на міських маршрутах, питання якого минулого тижня обурило чимало олександрійців.

Нагадаємо, 7 лютого на шпальтах однієї з міських газет з’явилася інформація з пропозицією підвищити тарифи на проїзд міським автотранспортом. Так, за даною інформацією пропонується встановити наступні тарифи: проїзд маршрутом № 5/1 олександрйцям обійдеться у 8 грн 51 коп. (у звичайному режимі руху без урахування субвенції та за фактичним пасажиропотоком). До с. Олександрійського на маршрут №81/4 пропонується встановити тариф в розмірі 11 грн 91 коп. На маршрут автобусу № 9 – 6 грн 90 коп. За 8 грн 87 коп пропонують олександрійцям рух маршрутом № 2/2.