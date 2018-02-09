Міська влада звинувачує приміських перевізників в збитках?

Вчора, 8 лютого, в актовому залі Олександрійської райдержадміністрації відбулась нарада з підприємцями-перевізниками району. Головним питанням, на якому акцентували увагу під час зустрічі, це скарги Олександрійської міської ради на адресу приміських перевізник. На думку скаржників, автобуси приміського сполучення зупиняються на території міста, тим самим, разом з жителями Олександрійського району перевозять і певну кількість містян, і цим нібито спричиняють збитки міським перевізникам. Повідомляє Голос громади з посиланням на сайт Олександрійської РДА.

Роз’яснював ситуацію, що склалася начальники обласного управління Уктрансбезпеки Олександр Кукуленко, на думку котрого вирішення ситуації полягає в укладанні угод між перевізниками та замовниками маршрутів – виконавчими органами сільських рад та міської ради, які б урегулювали питання щодо зупинок приміського транспорту на території міста.

Розглянули на нараді також і питання щодо регулярності виконання рейсів автобусів. Як виявилось, на сьогодні, 100%-й показник регулярності перевезень демонструють лише два перевізники – ТОВ «КД-Транс» і ФОП Жовтоножко М.І.

В підсумку учасники наради погодились об’єднати зусилля для розв’язання проблемних питань у сфері пасажирських перевезень.