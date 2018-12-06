Сьогодні, 06 грудня, в селі Протопопівка Приютівської об’єднаної територіальної громади відкрили першу в області та Україні амбулаторію, збудовану в рамках ініціативи Президента України Петра Порошенка «Сільська медицина».

Повідомляє Голос Громади.

На відкриття амбулаторії завітав голова Кіровоградської облдержадміністрації Сергій Кузьменко, директор департаменту охорони здоров’я ОДА Олег Рибальченко та перший заступник голови Олександрійської РДА Юрій Коваль. Зустріли поважних гостей голова Приютівської об’єднаної територіальної громади Андрій Коломійцев, головний лікар КНП “Центр первинної медико-санітарної допомоги Олександрійської районної ради” Олександр Гірник та персонал медичного закладу.

Очільникові області було запропоновано оглянути реєстратуру, кабінети прийому, а також житлове приміщення для лікаря, котре знаходиться в амбулаторії.

Зазначимо, що амбулаторію в Протопопівці звели в рекордно короткий термін – 4 місяці. На будівництво даної амбулаторії з Державного бюджету було витрачено 5 млн. 297 тис.грн. Також було придбане сучасне медичне обладнання та автомобіль. За кошти з місцевих бюджетів було проведено озеленення території та укладання асфальту. Крім цього, 32 тис грн. було витрачено на дооблаштування кабінетів.

На сьогодні Протопопівська амбулаторія загальної практики–сімейної медицини обслуговує населення декількох сіл: Протопопівки, Діброви, Березівки та Ягідного. А це більше, аніж дві тисячі чоловік. В амбулаторії наразі працюють 2 лікарі, 4 середніх медичних працівники, молодша медична сестра, реєстратор та водій. Опікуються хворими сімейний лікар В.Ізотов та лікар-терапевт А.Данилюк.

Медичний заклад обладнаний сучасною технікою. Робоче місце сімейного лікаря оснащене необхідною оргтехнікою з підключенням до мережі Інтернет. Відповідно до реформи, сільська амбулаторія підключена до медичної інформаційної системи «Регіональна інформаційна медична система «МЕДСТАР» та обладнана телекомунікаційною системою «ТРЕДЕКС», що дасть змогу передавати електрокардіограми до «Кіровоградського обласного кардіологічного диспансеру» та Олександрійської центральної районної лікарні.

Нагадаємо, що тодішній кандидат на посаду, а нині голова Приютівської ОТГ Андрій Коломійцев під час зустрічей з мешканцями Протопопівки визначав серед першочергових своїх завдань на посаді очільника громади саме нове будівництво медичного закладу. Адже до зведення нової амбулаторії, прийом пацієнтів здійснювався у приміщенні, яке не було пристосоване для надання належних медичних послуг, бо колишня амбулаторія була розміщена в звичайному невеличкому житловому будинку.