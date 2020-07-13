17-ту сходинку з 25-ти займає Кіровоградщина по рейтингу зарплат

За травневими статистичними розрахунками рейтингу середніх зарплат по Україні Кіровоградська область посідає 17-ту сходинку з 25, про це повідомляється на сайті Перша електронна газета, інформує «Голос Громади».

В країні сума середньої зарплатні становить 10 тис. 542 грн, показник нашого регіону – 8 тис. 939 грн.

Найвищі зарплати в місті Києві (15 тис. 191 грн) і Донецькій області (11 тис. 854 грн), а найнижчі – в Чернівецькій (7 тис. 921 грн).

Середня зарплата в країні за місяць зросла на 1,1% і стала у 2,2 раза вищою за мінімальну. Разом з цим збільшилася заборгованість перед робітниками.