«Телефонного» зловмисника викрито олександрійською поліцією

Примітивним і водночас зухвалим способом житель міста заволодів чужим майном, але був невдовзі затриманий правоохоронцями, – про це «Голос Громади» повідомили в Олександрійському відділі поліції.

Про подію, яка сталася з 19-річним олександрійцем, поліції стало відомо від нього самого 17 жовтня цього року. Як виходило з його повідомлення, заявник випадково поспілкувався на вулиці міста з незнайомим йому чоловіком і останній попросив мобільний телефон «на хвилину, щоб зробити один терміновий дзвінок». Нічого не підозрюючи, довірливий хлопець дав незнайомцю смартфон і… більше вже не побачив ні свою мобілку, ні самого незнайомця, який тут же хутко зник з чужим засобом зв`язку вартістю понад 2 тисячі гривень з місця події.

Після проведених слідчо-розшукових дій минулого тижня у скоєнні цього злочину було викрито 38-річного мешканця міста. Проти нього відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України («Шахрайство»).